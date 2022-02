Irlanda del Nord, Prime Minister si dimette contro il protocollo post-Brexit (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sebbene sia passato parecchio tempo dall’ufficializzazione del processo di distacco del Regno Unito dal resto della Comunità Europea, i suoi termini continuano ancora a creare non poche problematiche. In particolare, a far maggiormente discutere è il protocollo stilato a posteriori e riservato a Irlanda e Irlanda del Nord. I suoi termini, infatti, stanno generando forte instabilità e quest’ultima potrebbe avere gravi ripercussioni sull’attuale situazione politica della regione. Stando a quanto riferisce un’Ansa dell’Ultima Ora, in particolare, il Prime Minister Nordirlandese Paul Givan sarebbe in procinto di annunciare le sue dimissioni proprio in segno di protesta contro gli accordi post-Brexit. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sebbene sia passato parecchio tempo dall’ufficializzazione del processo di distacco del Regno Unito dal resto della Comunità Europea, i suoi termini continuano ancora a creare non poche problematiche. In particolare, a far maggiormente discutere è ilstilato aeriori e riservato adel. I suoi termini, infatti, stanno generando forte instabilità e quest’ultima potrebbe avere gravi ripercussioni sull’attuale situazione politica della regione. Stando a quanto riferisce un’Ansa dell’Ultima Ora, in particolare, ilirlandese Paul Givan sarebbe in procinto di annunciare le sue dimissioni proprio in segno di protestagli accordi. ...

