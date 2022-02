Imprese: Next group, partnership strategica con Tenerity per sviluppo internazionale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Next group, il gruppo italiano di comunicazione integrata che fa capo a Marco Jannarelli, apre il 2022 siglando un accordo strategico con la statunitense Tenerity, che consentirà alle società del gruppo italiano l'accesso a opportunità commerciali multi-nazionali, veicolate da Tenerity, che saranno un ulteriore acceleratore per la crescita di Next group nel panorama internazionale. L'accordo prevede inoltre la distribuzione di Connect - piattaforma tecnologica proprietaria di Tenerity e sviluppata su Interact - da parte di Next Solution in esclusiva per il mercato italiano. Con questa operazione, Next Solutions, la martech company del gruppo, specializzata in progetti di engagement ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos/Labitalia) -, il gruppo italiano di comunicazione integrata che fa capo a Marco Jannarelli, apre il 2022 siglando un accordo strategico con la statunitense, che consentirà alle società del gruppo italiano l'accesso a opportunità commerciali multi-nazionali, veicolate da, che saranno un ulteriore acceleratore per la crescita dinel panorama. L'accordo prevede inoltre la distribuzione di Connect - piattaforma tecnologica proprietaria die sviluppata su Interact - da parte diSolution in esclusiva per il mercato italiano. Con questa operazione,Solutions, la martech company del gruppo, specializzata in progetti di engagement ...

