IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI HA MESSO UNA SQUADRA DENTRO LA LUMACA? (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mentre al Teatro Ariston si canta, all'Auditorium Rai di Roma si lavora per "Il CANTANTE MASCHERATO". Un dispiegamento di mezzi imponente ha accolto una maschera enorme. MILLY CARLUCCI ha MESSO una SQUADRA DENTRO la LUMACA? Un via vai di tecnici, autori e addetti Rai cercano di capire come far entrare la LUMACA all'interno dell'Auditorium, la casa di Ballando con le Stelle e ora del CANTANTE MASCHERATO: "Mi auguro che per l'11 arrivi DENTRO lo studio", dice MILLY. Sarà un signore o una signora LUMACA? "Signore d'altri tempi, un Ettore Petrolini. Una versione 3.0 di un grande personaggio del varietà". Questi gli indizi forniti dalla ...

