Governo, la Lega non vota in Cdm. Ma Salvini nega gli strappi e dice: "Se siamo stabili nell'esecutivo? Ci mancherebbe" (Di giovedì 3 febbraio 2022) All'indomani dello strappo della Lega il Consiglio dei ministri, con il non voto dei ministri Stefani e Garavaglia e l'assenza di Giorgetti, il leader del Carroccio Matteo Salvini ributta la palla al centro e ai cronisti che gli chiedono se il partito è stabile al Governo risponde: "Ci mancherebbe". E aggiunge: "Noi vogliamo costruire, lasciamo ai giornalisti il compito di distruggere. I ragionamenti partitici li lascio a Letta e Conte, noi abbiamo ottenuto buona parte delle aperture previste dal decreto" L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

