Giovi | un quartiere a misura di famiglia | ma con alcune criticità da superare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giovi quartiere

Cronache Salerno

Le criticità Celano denuncia che le zone collinari, ed in particolare, versano in condizioni di indecente abbandono. 'I servizi pubblici sono pressoché fatiscenti e le strade delsi ......si legge nel documento a firma del consigliere comunale - ed in particolare, versano in condizioni di indecente abbandono, i servizi pubblici sono pressoché fatiscenti e le strade del...Calci e sassi contro la saracinesca, ma non basta: sfuma il furto alla Farmacia comunale della Sacra Famiglia a Cesano Maderno.