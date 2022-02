Enea, 90 mln da Eurofusion per la ricerca italiana sulla fusione nucleare (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – In arrivo 90 milioni di euro da Eurofusion per la ricerca scientifica e tecnologica italiana sulla fusione nucleare che promette di produrre energia come le stelle e il Sole totalmente sostenibile. Il Consorzio europeo Eurofusion ha firmato il secondo Grant Agreement per lo sviluppo dell’energia da fusione del valore di oltre 1 miliardo di euro per gli anni 2021-2025. L’energia da fusione utilizza lo stesso processo che produce l’energia del sole e delle stelle e rappresenta una fonte di energia sostenibile, a basse emissioni di carbonio e praticamente inesauribile e con questo nuovo grant, che comprende un contributo europeo di oltre 550 milioni di euro dal nuovo programma quadro di ricerca Horizon ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – In arrivo 90 milioni di euro daper lascientifica e tecnologicache promette di produrre energia come le stelle e il Sole totalmente sostenibile. Il Consorzio europeoha firmato il secondo Grant Agreement per lo sviluppo dell’energia dadel valore di oltre 1 miliardo di euro per gli anni 2021-2025. L’energia dautilizza lo stesso processo che produce l’energia del sole e delle stelle e rappresenta una fonte di energia sostenibile, a basse emissioni di carbonio e praticamente inesauribile e con questo nuovo grant, che comprende un contributo europeo di oltre 550 milioni di euro dal nuovo programma quadro diHorizon ...

