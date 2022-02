Emma, look da gran sera a Sanremo 2022: calze a rete e spacco audace firmato Gucci (Di giovedì 3 febbraio 2022) Grintosa, tenace. A 10 anni di distanza dalla sua vittoria al Festival, Emma torna a Sanremo 2022 con un look da gran sera della maison Gucci. Long dress blu in velluto con cintura viola a sottolineare il punto vita, la giudice di X Factor scende con disinvoltura le scale dell’Ariston esibendo uno spacco audace che lascia ben poco all’immaginazione. Raffinatissime le calze a rete che fasciano e modellano le gambe della cantante, quasi en pendant con il prezioso collier brillanti e smeraldi. Ancora una volta Alessandro Michele, direttore creativo Gucci, non sbaglia un colpo e realizza una mise scenosa e di sicuro effetto. Gemella diversa di Francesca Michielin, in abitino celeste ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 3 febbraio 2022) Grintosa, tenace. A 10 anni di distanza dalla sua vittoria al Festival,torna acon undadella maison. Long dress blu in velluto con cintura viola a sottolineare il punto vita, la giudice di X Factor scende con disinvoltura le scale dell’Ariston esibendo unoche lascia ben poco all’immaginazione. Raffinatissime leche fasciano e modellano le gambe della cantante, quasi en pendant con il prezioso collier brillanti e smeraldi. Ancora una volta Alessandro Michele, direttore creativo, non sbaglia un colpo e realizza una mise scenosa e di sicuro effetto. Gemella diversa di Francesca Michielin, in abitino celeste ...

