Come e quando vedere il giuramento di Mattarella in diretta TV e in streaming (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo la sua rielezione sabato scorso, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presterà il proprio giuramento davanti al Parlamento riunito giovedì 3 febbraio, nello stesso giorno in cui scadrà il suo primo mandato. Per il Capo dello Stato non sarà questo il primo discorso in seguito alla scelta dei parlamentari di affidargli di nuovo l’incarico: “I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grava emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico e su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento, da cui non mi potevo sottrarre”, queste le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica dopo che il presidente della Camera Roberto Fico e la presidente del Senato Elisabetta Casellati gli hanno comunicato ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo la sua rielezione sabato scorso, il Presidente della Repubblica Sergiopresterà il propriodavanti al Parlamento riunito giovedì 3 febbraio, nello stesso giorno in cui scadrà il suo primo mandato. Per il Capo dello Stato non sarà questo il primo discorso in seguito alla scelta dei parlamentari di affidargli di nuovo l’incarico: “I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grava emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico e su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento, da cui non mi potevo sottrarre”, queste le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica dopo che il presidente della Camera Roberto Fico e la presidente del Senato Elisabetta Casellati gli hanno comunicato ...

Advertising

ElisaDospina : ?? sei la cosa più bella che ho sempre difeso e hai sconfitto i miei dubbi quando io mi ero arreso?? @FabrizioMoroOff… - VanityFairIt : Siamo innamorati. Ma di quell'amore che ti lascia sotto un treno fino a quando Matteo Berrettini non viene a prende… - caterinabalivo : Quando arriva un genio come Fiorello su un palco non puoi non accorgertene: il più bravo di tutti ???? #Sanremo2022 - littleflower_19 : RT @hackthetardis: Comunque anche volendo fingere che quella di Z4lone sia la nobile e raffinata forma di comicità che tanto esaltate, non… - jerulines : Ma ragazzi come potete pensare che a Barù piacciano seriamente i Modà quando prima di insultare Ultimo ha chiesto a… -