Colpito da una crisi cardiaca mentre gioca con i figli prima di cena: morto a 35 anni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Stroncato da un’improvvisa crisi cardiaca in una giornata come tante altre e mentre stava giocando con i bimbi poco prima della cena: è morto così un giovane padre È una notizia estremamente dolorosa e che ha Colpito tutti di sorpresa quella che arriva dalla città di Ancona, dove un giovane padre di soli 35 anni L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 3 febbraio 2022) Stroncato da un’improvvisain una giornata come tante altre e mentre stava giocando con i bimbi pocodella: ècosì un giovane padre È una notizia estremamente dolorosa e che hatutti di sorpresa quella che arriva dalla città di Ancona, dove un giovane padre di soli 35L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

CagliariCalcio : Una tragedia immensa ha colpito oggi la nostra città. Ci stringiamo in un grande abbraccio alla famiglia di Daniele… - enpaonlus : Cacciatore colpito a morte da una fucilata | Cronaca CAPANNORI - alinidax : @shopgirl0731 Magari serve che la senta più di una volta ci sta. Mi ha colpito solo una canzone quest’anno, ma tant… - FabiolaAnna_P : RT @salento_news: Il gesto femminista di ?@MarroneEmma? ha colpito il pubblico dell’Ariston e dei social, dimostrando che ancora una volta… - TenarisDalmine : L’Ing. Franco Benelli, ex Direttore dell’Ingegneria della Dalmine, è tornato in azienda pochi giorni fa per una bre… -