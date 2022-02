Che ascolti boom per il pomeriggio di Rai 1: La vita in diretta da record (Di giovedì 3 febbraio 2022) Grandi ascolti come sempre anche nel day time di Rai 1 grazie a Sanremo. Lo dimostrano i numeri che ieri, in particolare nel pomeriggio, sono arrivati per i programmi in onda sulla prima rete. Grandi ascolti per Serena Bortone che con tutta la squadra di Oggi è un altro giorno ha traslocato a Sanremo. E Grandissimi ascolti per Alberto Matano, rimasto a Roma ma capace di incassare ascolti record. La vita in diretta quest’anno non si concentra solo sul Festival, di cui si parla solo nella seconda parte. Volano nonostante questo gli ascolti, come è successo anche il 2 febbraio con il programma di Rai 1 capace di sfiorare la vetta dei 3 milioni di spettatori e portare a casa il 20% di share. Numeri pazzeschi nella settimana sanremese e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 febbraio 2022) Grandicome sempre anche nel day time di Rai 1 grazie a Sanremo. Lo dimostrano i numeri che ieri, in particolare nel, sono arrivati per i programmi in onda sulla prima rete. Grandiper Serena Bortone che con tutta la squadra di Oggi è un altro giorno ha traslocato a Sanremo. E Grandissimiper Alberto Matano, rimasto a Roma ma capace di incassare. Lainquest’anno non si concentra solo sul Festival, di cui si parla solo nella seconda parte. Volano nonostante questo gli, come è successo anche il 2 febbraio con il programma di Rai 1 capace di sfiorare la vetta dei 3 milioni di spettatori e portare a casa il 20% di share. Numeri pazzeschi nella settimana sanremese e ...

Advertising

Raiofficialnews : “Gli ottimi #AscoltiTv e lo straordinario numero di interazioni sui social sono la conferma che la #Rai è capace di… - queenbertin : Se il picco di ascolti lo ha raggiunto Xalone stiamo proprio messi male in questo paese! Un pagliaccio ?? osceno e v… - SinfoniaZen : Il Festival di Sanremo fa schifo, ma fa segnare record di ascolti e di interazioni sui social per poter dire che fa… - DVACMILAN : @kruniciano L'anno scorso era un periodo molto peggiore sia a livello sanitario che livello televisivo. La gente pe… - sleepingauro : RT @as_lills: 'Ciao ciao' come 'Musica leggerissima' che tutti balliamo e cantiamo ma se la ascolti bene ti viene voglia di legarti una cor… -