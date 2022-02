Bimbo di 2 anni precipita dall’ottavo piano di un palazzo e muore: tragedia nella periferia di Torino (Di giovedì 3 febbraio 2022) È una vera tragedia quella che si è consumata in queste ore nella periferia nord di Torino. Un bambino di 2 anni è precipitato dall’ottavo piano del palazzo in cui si trova la casa dei nonni. Gli operatori sanitari del 118 sono accorsi sul posto subito dopo aver ricevuto la richiesta di intervento, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica della vicenda, per capire se si sia trattato di un incidente. Bimbo di 2 anni cade dall’ottavo piano e muore: dramma a Torino Si chiamava Adam il bambino che nella giornata di oggi è morto a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) È una veraquella che si è consumata in queste orenord di. Un bambino di 2todelin cui si trova la casa dei nonni. Gli operatori sanitari del 118 sono accorsi sul posto subito dopo aver ricevuto la richiesta di intervento, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica della vicenda, per capire se si sia trattato di un incidente.di 2cade: dramma aSi chiamava Adam il bambino chegiornata di oggi è morto a ...

