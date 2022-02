Ascolti Tv 2 febbraio 2022 analisi: tutto Sanremo minuto per minuto. Amadeus e Zalone, per tutti una lezione. Ma Checco non batte Fiorello. Cesarini monologa per 14,2 mln. Canzoni: Emma e Mika/Pausini al top (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ascolti tv: super Amadeus. Disintegrata la concorrenza e anche i record del passato La seconda di Sanremo 2022 ha fatto il botto, anzi, lo stra-botto. Amadeus, stavolta vedovo di Rosario Fiorello, ma potendo contare su un Checco Zalone in buona forma, ha riscosso 13,572 milioni di spettatori milioni di spettatori e il 55,3% di share nella prima parte e 7,284 milioni e 57,3% nella seconda parte. Il risultato è stato confezionato pure apponendo un Sanremo Start, che tra le 20.51 e le 21.24 ha conseguito 12,7 milioni di spettatori ed il 46,3% di share. Gli altri? E’ stata ancora volta Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? (ieri a 1,3 milioni e 5,72%) – mercoledì 2 febbraio – a costituire un’opzione alternativa più ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 3 febbraio 2022)tv: super. Disintegrata la concorrenza e anche i record del passato La seconda diha fatto il botto, anzi, lo stra-botto., stavolta vedovo di Rosario, ma potendo contare su unin buona forma, ha riscosso 13,572 milioni di spettatori milioni di spettatori e il 55,3% di share nella prima parte e 7,284 milioni e 57,3% nella seconda parte. Il risultato è stato confezionato pure apponendo unStart, che tra le 20.51 e le 21.24 ha conseguito 12,7 milioni di spettatori ed il 46,3% di share. Gli altri? E’ stata ancora volta Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? (ieri a 1,3 milioni e 5,72%) – mercoledì 2– a costituire un’opzione alternativa più ...

