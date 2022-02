A Sanremo comanda Elisa e sale il livello delle canzoni

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Lo scontro è servito. Setorna adopo ventun anni dal trionfo di “Luce”, si leggeva dappertutto, non ci va per fare passerella: “O forse sei tu” è la canzone che cercava e aspettava, quella per rimettere le mani sulla palma. E la classifica generale della sala stampa, dopo le prime due serate, la premia davanti a Mahmood e Blanco: la resa dei conti preconizzata dagli allibratori e voluta dal pubblico si svilupperà in queste tre sere, quando a votare saranno anche la giuria demoscopica e il televoto. L’eterna ragazzina di Monfalcone, in bel bianco Pocahontas, supera l’inevitabile pietra di confronto con il successo del 2001: profluvio d’archi nel quale cuce con professionalità la strofa un filo Radiohead di The Bends, l’alone Minghi-Mietta (“sarò tra le luci di mille città, nella solita pubblicità”) e tracce di “Insieme a te non ci sto ...