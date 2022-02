16enne perde a “carta | forbice | sasso” con gli amici | si tuffa nel lago di acqua gelida e muore

Advertising

infoitinterno : Il suo scooter si scontra con un camion, 16enne perde la vita a Sassuolo - infoitinterno : INCIDENTE MORTALE A SASSUOLO, SCHIANTO TRA UNO SCOOTER E UN CAMION: 16ENNE PERDE LA VITA -

Ultime Notizie dalla rete : 16enne perde

NewNotizie

L'incidente risale al 25 maggio del 2021 ma l'inchiesta è proseguita fino alle ultime settimane per chiarire nel dettaglio cosa possa essergli accaduto: è emerso che alera di recente stato ...leggi anche l'articolo > Incidente mortale a Sassuolo:la vita unin scooter Giuliano Ferrara ricoverato in ospedale, come sta il giornalista: le condizioni Il giornalista del "Foglio" ...Fumogeni ed applausi ad accompagnare il ricordo di Flavio nel dolore della sua famiglia nel luogo fatale. Tanti giovani come lui a voler ricordare il suo sorriso fermato nel tempo una notte di ...I suoi genitori avevano già pianto la scomparsa di un altro figlio di 8 anni e ora anche il loro Giuliano è morto mentre andava a scuola in scooter ...