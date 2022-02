Vessicchio assente a Sanremo: cos'è successo allo storico direttore d'orchestra all'Ariston (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ma Beppe Vessicchio ? Tutti a chiedersi che fine ha fatto lo storico direttore d'orchestra di Sanremo. Ecco cosa è successo. Doveva dirigere Le Vibrazioni che rendono omaggio a Stefano D'Orazio. Sulla ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ma Beppe? Tutti a chiedersi che fine ha fatto lod'di. Ecco cosa è. Doveva dirigere Le Vibrazioni che rendono omaggio a Stefano D'Orazio. Sulla ...

Advertising

ugly_dont_exist : RT @ugly_dont_exist: Twitter disperato che non potrà fare hit tweet su Beppe Vessicchio perché assente #sanremo2022 #sanremo22 https://t.co… - dhjwktkrkfkdsk1 : RT @ugly_dont_exist: Twitter disperato che non potrà fare hit tweet su Beppe Vessicchio perché assente #sanremo2022 #sanremo22 https://t.co… - mbmsjgktjsn : RT @ugly_dont_exist: Twitter disperato che non potrà fare hit tweet su Beppe Vessicchio perché assente #sanremo2022 #sanremo22 https://t.co… - Jrjdldjrjeoekd1 : RT @ugly_dont_exist: Twitter disperato che non potrà fare hit tweet su Beppe Vessicchio perché assente #sanremo2022 #sanremo22 https://t.co… - Dkw35344744 : RT @ugly_dont_exist: Twitter disperato che non potrà fare hit tweet su Beppe Vessicchio perché assente #sanremo2022 #sanremo22 https://t.co… -