UeD, Gemma Galgani contro Tina e Stefano perché l'avrebbero presa a gomitate (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Accade sempre qualcosa di interessante a Uomini e Donne. Gemma Galgani continua ad essere alquanto sfortunata in amore visto che anche la frequentazione con Stefano è naufragata in men che non si dica. Durante la puntata di mercoledì 2 febbraio, gli spettatori hanno assistito ad uno scontro, con la Galgani che ha accusato Tina Cipollari e il cavaliere di averla quasi presa a gomitate! Uomini e Donne: Gemma Galgani a Stefano: 'Mica posso rimanere accecata' Tutto è incominciato quando Stefano ha chiesto scusa a Gemma per essersi dimostrato insensibile quando lei aveva pianto durante la 'rottura'. Il cavaliere, però, ha evidenziato come la dama piemontese abbia smesso di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Accade sempre qualcosa di interessante a Uomini e Donne.continua ad essere alquanto sfortunata in amore visto che anche la frequentazione conè naufragata in men che non si dica. Durante la puntata di mercoledì 2 febbraio, gli spettatori hanno assistito ad uno s, con lache ha accusatoCipollari e il cavaliere di averla quasi! Uomini e Donne:: 'Mica posso rimanere accecata' Tutto è incominciato quandoha chiesto scusa aper essersi dimostrato insensibile quando lei aveva pianto durante la 'rottura'. Il cavaliere, però, ha evidenziato come la dama piemontese abbia smesso di ...

