Tassonomia, l’Unione europea dice sì a gas e nucleare: “Sono fonti utili alla transizione ecologica” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È deciso: gas e nucleare Sono fonti energetiche utili alla transizione ecologica e posSono avere, a determinate condizioni, l’etichetta Ue per gli investimenti verdi. Lo ha stabilito la Commissione europea con l’adozione del relativo atto delegato. Come annunciato, il provvedimento è stato varato con modifiche marginali rispetto alla bozza del 31 dicembre scorso e ora dovrà essere esaminato da Consiglio e Parlamento. Sono consentiti gli investimenti per gli impianti che producono meno di 100 grammi di CO2 per kWh, un limite ritenuto da diverse parti molto basso che può essere raggiunto solo dalle installazioni che usino sistemi di sequestro e stoccaggio della CO2. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È deciso: gas eenergetichee posavere, a determinate condizioni, l’etichetta Ue per gli investimenti verdi. Lo ha stabilito la Commissionecon l’adozione del relativo atto delegato. Come annunciato, il provvedimento è stato varato con modifiche marginali rispettobozza del 31mbre scorso e ora dovrà essere esaminato da Consiglio e Parlamento.consentiti gli investimenti per gli impianti che producono meno di 100 grammi di CO2 per kWh, un limite ritenuto da diverse parti molto basso che può essere raggiunto solo dalle instzioni che usino sistemi di sequestro e stoccaggio della CO2. Le ...

