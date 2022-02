Advertising

fisco24_info : Spread Btp-Bund: sale a 140 punti: Il rendimento del decennale italiano sale all'1,45% - luigiluccarini : Niente male, compreso lo scostamento (all'insù) rispetto al dato medio europeo Questo #CPI ovviamente non giustific… - italiaserait : Spread oggi, com’è il differenziale tra Bund e Btp - ansa_economia : Spread Btp-Bund chiude in aumento a 137,9 punti. Rendimento del decennale italiano sale all'1,41% #ANSA - cjmimun : Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 137 punti -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

Il differenziale trae Bund è a 140 punti, in salita sia rispetto all'apertura di giornata che alla chiusura del giorno precedente, entrambe sui 137 punti. Torna quindi ai livelli di una settimana fa, quando si era in ...Lotrae Bund tedeschi è in lieve calo a 136 punti base per un rendimento del decennale italiano all'1,4%.(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Il differenziale tra Btp e Bund è a 140 punti, in salita sia rispetto all'apertura di giornata che alla chiusura del giorno precedente, entrambe sui 137 punti. Torna quindi ...Londra segna +0,74% mentre Francoforte e Parigi avanzano di circa mezzo punto percentuale. Sul mercato dei titoli di stato lo spread tra btp e bund sale a 138 punti base con il rendimento del nostro ...