Slittino, Olimpiadi Pechino: austriaci davanti ai tedeschi nelle prime prove, aspettando l’Italia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anche se i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 non hanno ancora vissuto la Cerimonia di Inaugurazione, gli atleti sono già in azione. Nello specifico abbiamo vissuto le prime due manche di allenamento del Gruppo A (gli italiani sono inseriti nel Gruppo B che inizierà i lavori alle ore 14.15) per quanto riguarda lo Slittino. Al National Sliding Centre di Yanqing sono andate in scena le prime prove, con austriaci e tedeschi sugli scudi anche se, ovviamente, molti protagonisti hanno preferito non rischiare troppo e non svelare in maniera completa le proprie carte. Nella prima discesa miglior crono per l’austriaco Wolfgang Kindl con il tempo di 57.760 con 56 centesimi sul connazionale David Gleirscher, mentre chiude al terzo posto il tedesco Johannes Ludwig a 240. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anche se i Giochi Olimpici invernali di2022 non hanno ancora vissuto la Cerimonia di Inaugurazione, gli atleti sono già in azione. Nello specifico abbiamo vissuto ledue manche di allenamento del Gruppo A (gli italiani sono inseriti nel Gruppo B che inizierà i lavori alle ore 14.15) per quanto riguarda lo. Al National Sliding Centre di Yanqing sono andate in scena le, consugli scudi anche se, ovviamente, molti protagonisti hanno preferito non rischiare troppo e non svelare in maniera completa le proprie carte. Nella prima discesa miglior crono per l’austriaco Wolfgang Kindl con il tempo di 57.760 con 56 centesimi sul connazionale David Gleirscher, mentre chiude al terzo posto il tedesco Johannes Ludwig a 240. ...

Advertising

Sabitzeriano1 : Eurosport che mi manda ogni volta sulla homepage delle Olimpiadi invernali mi manda in bestia. NON ME NE FREGA UN… - infoitsport : Slittino, oggi iniziano le Olimpiadi di Pechino 2022! Le startlist delle prime prove, c'è Dominik Fischnaller! - zazoomblog : Slittino Olimpiadi Pechino 2022: programma prove 2 febbraio orari tv streaming italiani in gara - #Slittino… - zazoomblog : LIVE Slittino Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: prime prove per Dominik Fischnaller si studia la pista -… - infoitsport : Slittino, Olimpiadi Pechino 2022: programma prove 2 febbraio, orari, tv, streaming, italiani in gara -