Sanremo 2022, Luca Argentero assente per un lutto in famiglia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Atteso al Festival di Sanremo per la seconda serata, ovvero quella di mercoledì 2 febbraio 2022, Luca Argentero ha dovuto rinunciare alla kermesse musicale. Stando a quanto sostiene Il Messaggero, l'attore sarà assente a causa di un lutto in famiglia. Sanremo 2022: Luca Argentero assente per lutto Il Festival di Sanremo 2022 ha debuttato con la prima puntata e Amadeus si è detto più che soddisfatto dei risultati registrati. Il conduttore e direttore artistico, però, ha dovuto subito fare i conti con un inconveniente. Nella serata di mercoledì 2 febbraio 2022, tra i tanti ospiti della kermesse musicale c'era anche ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Atteso al Festival diper la seconda serata, ovvero quella di mercoledì 2 febbraioha dovuto rinunciare alla kermesse musicale. Stando a quanto sostiene Il Messaggero, l'attore saràa causa di uninperIl Festival diha debuttato con la prima puntata e Amadeus si è detto più che soddisfatto dei risultati registrati. Il conduttore e direttore artistico, però, ha dovuto subito fare i conti con un inconveniente. Nella serata di mercoledì 2 febbraio, tra i tanti ospiti della kermesse musicale c'era anche ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - faustomalinver2 : RT @HoaraBorselli: #Sanremo 2022, “nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara”. Avete ben capito. Ci sono pensionati non vaccinati ch… - zazoomblog : Sanremo 2022 vescovo contro Achille Lauro: “Ha profanato battesimo” – Video - #Sanremo #vescovo #contro #Achille… -