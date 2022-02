Sanremo 2022 | ecco Checco Zalone | show al Festival

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sto qui, con la gente vera!”. Chlo urla dalla galleria del teatro Ariston, prima di scendere e raggiungere il palco deldi, dove lo attende Amadeus. “Amo il popolino”, spiega il comico pugliese. “Mi sono commosso? No, vedo che qui piangono tutti… Questo palco ti strega, io faccio lo stupido ma – dice singhiozzando – sono un ragazzo di provincia che viene da un paesino, Capurso… Mi chiedo, mi merito tutto questo? Poi vedo te – dice ad Amadeus – e mi dico ‘sì, me lo merito’. E’ il minimo che poteva darmi la vita. Grazie a nome degli italiani, ci fai sentire tutti geni… L’ho conosciuto in questi 3 giorni, è un Amadeus diverso: pensavo fosse incapace, invece ha ritmo. Anche le scelte delle canzoni… bellissima l’idea di doppiare Ornella Muti con la voce di ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - umitalia : “Ogni volta è così siamo sante o put*ane”. @MarroneEmma, non ne sbaglia una. ?? Il video della performance live è di… - gretaiamm_ : Matteo Romano ti amo <3 (Sanremo 2022) -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

, finestra nazionalpopolare per eccellenza non può che tributarle un lungo, lunghissimo applauso. La gara quest'anno va veloce e tocca subito a Sangiovanni, ultimo prodotto dalla scuderia ...Giovanni Truppi si presenta in canottiera e si scatenano i social. In un festival caratterizzato da mise spesso elaboratissime, colpisce il look di Giovanni Truppi, che sale sul palco con una ...‘Nduja e soppressata nello sketch di Checco Zalone a Sanremo che ha scelto di ambientare il testo della sua performance in un villaggio della Calabria definita dal noto attore “un luogo bellissimo ...Laura è stata ospite della seconda serata di Sanremo 2022 e dopo la sua esibizione il conduttore ha invitato gli altri due a raggiungerli sul palco. Cattelan e Mika si sono uniti a loro e così hanno ...