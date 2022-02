Sanremo 2022 | così Eni cerca di rifarsi la faccia Ma il suo greenwashing comincia a scricchiolare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival diquest’anno ha accolto come suo sponsor principale il colosso del petrolio e del gas italiano Eni, tristemente noto come l’azienda più inquinante d’Italia e 30a tra i principali emettitori di CO2 del pianeta. L’Ente Nazionale Idrocarburi porta avanti da tempo un attento lavoro di comunicazione e pubblicità per ripulire la sua immagine di fronte alla società,ndo di apparire come un’azienda sostenibile. Questo tipo di attività studiata a tavolino per ingannare i cittadini, si definisce “”. Non è la prima volta che Enidi presentarsi come un’azienda sostenibile, sfruttando spazi ed eventi culturali in tutto il Paese. Negli ultimi anni infatti il cane a sei zampe non ha mancato nessun appuntamento tra i più amati dagli italiani, primo tra tutti il famoso concerto del Primo ...