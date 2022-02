Sanremo 2022, Achille Lauro in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti: “Sul set del video di Domenica mi hanno preso per pazzo” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Achille Lauro è il primo ospite del talk Programma Speciale Sanremo, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, per raccontare la sua quarta volta alla kermesse, stavolta in gara con il brano “Domenica”. È la tua quarta volta al Festival, la quinta sarà da direttore artistico?Certo, se me lo offrissero molto volentieri. E il tuo cast ideale quale sarebbe?Siamo in un momento molto importante in cui ci sono nuove forze musicali, quindi aspetterei a far nomi per ora. Ogni anno c’è una nuova scoperta. Sono molto felice del Sanremo di quest’anno perché è molto ‘giovane’ e soprattutto ci sono artisti che si sono aperti anche alla musica punk e sperimentale. Quindi sono fiducioso nelle nuove leve. Cosa rappresenta per te la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è il primo ospite del talk Programma Speciale, condotto da, per raccontare la sua quarta volta alla kermesse, stavolta in gara con il brano “”. È la tua quarta volta al Festival, la quinta sarà da direttore artistico?Certo, se me lo offrissero molto volentieri. E il tuo cast ideale quale sarebbe?Siamo in un momento molto importante in cui ci sono nuove forze musicali, quindi aspetterei a far nomi per ora. Ogni anno c’è una nuova scoperta. Sono molto felice deldi quest’anno perché è molto ‘giovane’ e soprattutto ci sono artisti che si sono aperti anche alla musica punk e sperimentale. Quindi sono fiducioso nelle nuove leve. Cosa rappresenta per te la ...

