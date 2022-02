Salvini non si è mai ripreso dal Papeete. E la “Lega moderata” è un fallimento annunciato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb – Se i grillini sono scesi dalla 5 stelle alle 5 stalle, anche Matteo Salvini pare ben avviato sullo stesso percorso. Non si spiega altrimenti la svolta moderata della Lega, che ha raggiunto il suo culmine con il «capitano» che dà dell’«estremista» a Giorgia Meloni. Questa posizione è molto interessante. Non tanto per il suo contenuto, che è palesemente falso, ma perché tradisce un’adesione totale alla narrazione del nemico. Prendere le distanze dall’«estremismo» della «destra», segnalando così di voler incarnare un’alternativa «presentabile» e «moderata» alla sinistra, si inserisce appieno in quello che taluni intellettuali chiamerebbero frame, cioè la «cornice di senso» del discorso dominante. Spiegato in maniera più facile: criticare la Meloni è legittimo (spesso pure sacrosanto), ma farlo da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb – Se i grillini sono scesi dalla 5 stelle alle 5 stalle, anche Matteopare ben avviato sullo stesso percorso. Non si spiega altrimenti la svoltadella, che ha raggiunto il suo culmine con il «capitano» che dà dell’«estremista» a Giorgia Meloni. Questa posizione è molto interessante. Non tanto per il suo contenuto, che è palesemente falso, ma perché tradisce un’adesione totale alla narrazione del nemico. Prendere le distanze dall’«estremismo» della «destra», segnalando così di voler incarnare un’alternativa «presentabile» e «» alla sinistra, si inserisce appieno in quello che taluni intellettuali chiamerebbero frame, cioè la «cornice di senso» del discorso dominante. Spiegato in maniera più facile: criticare la Meloni è legittimo (spesso pure sacrosanto), ma farlo da ...

