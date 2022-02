Rigoletto | edizione del 1965 | in onda su Rai 5

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)è l’opera che ci terrà compagnia nella mattinata di Rai 5 mercoledì mattina. Viene porpista unaun po’ vetusta, ma ugualmente di forte impatto. Dà molta enfasi all’opera di Giuseppe Verdi, forse tra le più famose in assoluto. Trama Siamo a Mantova, nel 1500.è il buffone gobbo di corte che ha una figlia bellissima. La tiene lontana dai cortigiani, per paura che tutti si possano vendicare di lui sulla Gilda. Quest’ultima si è innamorata del Duca di Mantova, credendo sia un povero studente. La giovane viene rapita da alcuni cortigiani del Duca e la portano al palazzo, credendola però l’amante e non la figlia del buffone. La ragazza cede la sua virtù al Duca ma poi se ne pente. Nel mentre ilminaccia vendetta è infatti assolda un sicario, Sparafucile. Ma la tragedia è dietro ...

umbertosecondo : @byoblu Rigoletto ,riferito ai 'Cortigiani vil razza dannata' : 'hanno tutti fatto il colpo ! '. In una edizione… -

Un'edizione di 'Rigoletto' firmata da Franco Zeffirelli, che pensò e lavorò a lungo a questa produzione, presentandola personalmente nel 2018 all'età di 95 anni, e che ieri a Muscat è giunta alla sua nona edizione, da sempre un sold-out, è l'evento più spumeggiante della stagione.