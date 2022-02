Quirinale, Prodi a La7: “È mancato il dibattito politico, ma tutto è bene quel che finisce bene. Centrodestra? Il gioco ormai si è rotto” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Che impressione ho avuto da questa settimana quirinalizia? Preoccupata, perché non c’è stato dibattito politico. Che si tardi a leggere il presidente della Repubblica è sempre nella tradizione, ma in questa occasione uno non capiva che Paese volessimo nel futuro. Tuttavia, tutto è bene quel che finisce bene, perché io penso che sia finita bene“. Così, a “Dimartedì” (La7), l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, commenta la rielezione del capo dello Stato Sergio Mattarella, aggiungendo: “All’estero hanno un po’ ironizzato su quello che è avvenuto, ma anche loro hanno concluso che, tutto sommato, il messaggio proveniente dall’Italia è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Che impressione ho avuto da questa settimana quirinalizia? Preoccupata, perché non c’è stato. Che si tardi a leggere il presidente della Repubblica è sempre nella tradizione, ma in questa occasione uno non capiva che Paese volessimo nel futuro. Tuttavia,che, perché io penso che sia finita“. Così, a “Dimartedì” (La7), l’ex presidente del Consiglio, Romano, commenta la rielezione del capo dello Stato Sergio Mattarella, aggiungendo: “All’estero hanno un po’ ironizzato sulo che è avvenuto, ma anche loro hanno concluso che,sommato, il messaggio proveniente dall’Italia è ...

