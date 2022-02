Polemiche per l’esibizione di Achille Lauro a Sanremo. Il vescovo: “Profanati i segni sacri della fede cattolica” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anche l’ultima performance di Achille Lauro al Festival di Sanremo non è passata inosservata. Il cantante, non nuovo a provocazioni sul palco dell’Ariston, si è esibito a petto nudo e al termine della sua canzone “Domenica” si è battezzato sul palco. “Chissà cosa dirà l’Osservatore romano della sua performance”, aveva ironizzato Fiorello. Un’esibizione “penosa”, l’ha subito definita il vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, che ha “purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo, servizio pubblico compreso. Secondo Suetta, il cantante “ancora una volta ha deriso e profanato i segni sacri della fede ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anche l’ultima performance dial Festival dinon è passata inosservata. Il cantante, non nuovo a provocazioni sul palco dell’Ariston, si è esibito a petto nudo e al terminesua canzone “Domenica” si è battezzato sul palco. “Chissà cosa dirà l’Osservatore romanosua performance”, aveva ironizzato Fiorello. Un’esibizione “penosa”, l’ha subito definita ildi, monsignor Antonio Suetta, che ha “purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo, servizio pubblico compreso. Secondo Suetta, il cantante “ancora una volta ha deriso e profanato i...

