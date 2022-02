Più libertà per vaccinati, meno Dad e pass illimitato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il decreto con le nuove norme entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque nelle prossime ore, in modo che sia operativo per lunedì 7 febbraio. "Siamo in una fase e ... Leggi su ansa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il decreto con le nuove norme entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque nelle prossime ore, in modo che sia operativo per lunedì 7 febbraio. "Siamo in una fase e ...

Advertising

ladyonorato : La straordinaria protesta dei camionisti contro gli obblighi va€€inali in Canada: le cariche e i lacrimogeni della… - gennaromigliore : #MonicaVitti è stata tra le più grandi artiste che il nostro Paese abbia mai conosciuto. Nessuno potrà dimenticare… - Betty36174919 : RT @greenvntae: 'quando uno riesce ad uscire dalle contraddizioni, raggiunge la libertà' e niente di più vero, una donna con una forza imme… - EMariposo : RT @newsdasporto: Lo dico da vaccinato con tripla dose, da oggi non entrerò più in nessuna attività dove è richiesto il #greenpass, mi terr… - maria71100 : RT @greenvntae: 'quando uno riesce ad uscire dalle contraddizioni, raggiunge la libertà' e niente di più vero, una donna con una forza imme… -