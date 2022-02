Pinto Mov Imprese Italiane | “Brutta figura di Fiorello a Sanremo | comportamento irrispettoso”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Silvia Mancinelli) “Noi del Movimentosiamo free vax, per la libera scelta, e crediamo che quello disia stato unper quanti hanno avuto effetti di reazioni avverse al vaccino”. Lo dice all’Adnkronos Maurizio, presidente del Movimento già protagonista alo scorso anno di una serie di iniziative di protesta. “Tra l’altro in Liguria c’è la storia di Camilla Canepa – spiega – morta a 18 anni a causa del vaccino. Crediamo che abbia fatto veramente unain mondovisione. A parte che il 5G non c’entra nulla, mentre invece ci sono stati tanti articoli che hanno svelato l’introduzione del microchip sottocutaneo entro il 2030”. “Sabato ...