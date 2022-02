Minacce e botte ai genitori per allontanarli da casa: arrestato dai carabinieri (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMaltrattamenti contro familiari, lesioni aggravate ed estorsione: sono i reati che i carabinieri e la Procura di Napoli contestano a un uomo, M.G., al quale i carabinieri di Pozzuoli hanno notificato oggi un arresto in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli. L’attività investigativa, condotta dai carabinieri della Stazione di Pozzuoli, nel Napoletano, ha permesso di acquisire gravi indizi di reità nei confronti dell’indagato, tali da far ritenere che egli, dal 2019 ad oggi abbia reiteratamente minacciato e aggredito i propri genitori sino a costringerli ad abbandonare la casa di famiglia per trasferirsi in un appartamento del medesimo stabile, per tentare di sottrarsi alle aggressioni, alle percosse e alle pressanti richieste di denaro delle quali erano ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMaltrattamenti contro familiari, lesioni aggravate ed estorsione: sono i reati che ie la Procura di Napoli contestano a un uomo, M.G., al quale idi Pozzuoli hanno notificato oggi un arresto in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli. L’attività investigativa, condotta daidella Stazione di Pozzuoli, nel Napoletano, ha permesso di acquisire gravi indizi di reità nei confronti dell’indagato, tali da far ritenere che egli, dal 2019 ad oggi abbia reiteratamente minacciato e aggredito i proprisino a costringerli ad abbandonare ladi famiglia per trasferirsi in un appartamento del medesimo stabile, per tentare di sottrarsi alle aggressioni, alle percosse e alle pressanti richieste di denaro delle quali erano ...

Advertising

anteprima24 : ** #Minacce e #Botte ai #Genitori per allontanarli da casa: arrestato dai carabinieri ** - rep_napoli : Minacce e botte ai genitori per allontanarli da casa, preso [aggiornamento delle 09:34] - AngryBear91 : RT @Biancanevermind: Io rabbrividisco quando sento circolare ancora tra i ragazzi messaggi come 'non vuole che metta la minigonna perché ti… - Baphomouse : RT @Biancanevermind: Io rabbrividisco quando sento circolare ancora tra i ragazzi messaggi come 'non vuole che metta la minigonna perché ti… - kikisbjhk : RT @Biancanevermind: Io rabbrividisco quando sento circolare ancora tra i ragazzi messaggi come 'non vuole che metta la minigonna perché ti… -