L'immunologo del Bambino Gesù: 'Speriamo di vaccinare al più presto i piccoli sotto i 5 anni' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Covid, vaccinare anche i più piccoli? Sì è molto importante secondo molti medici. 'Speriamo di poter partire con le vaccinazioni contro Covid - 19 anche per i bimbi dai 6 mesi a 4 anni d'età il prima ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Covid,anche i più? Sì è molto importante secondo molti medici. 'di poter partire con le vaccinazioni contro Covid - 19 anche per i bimbi dai 6 mesi a 4d'età il prima ...

Advertising

elenavilla3 : RT @mariocalabresi: Il tunnel dell’inverno e la lotta al #COVID19, cosa dobbiamo aspettarci? L’ho chiesto all’immunologo Alberto #Mantovani… - EntropicBazaar : @Adriano40993709 cosa 'hanno pubblicato' è la distruzione di tre mila anni di cultura europea. Non specificano gl… - eliscas : @6Stars13 @Anastas99411930 @gsolfa @Gavrilina_Ritz E' l'immunologo Ehud Qimron, capo del Dipartimento di microbiolo… - danielegabrieli : @sbruffino Ma c'è qualcuno (intendo un virologo, un immunologo, insomma: uno del mestiere, non un improvvisato dell… - TirannoA : @GiacomoGorini @AmonAnders Di quel tweet vedo solo il 'non si è accorto' ... Il resto del tweet è inutile, ma quel… -