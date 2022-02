Lautaro non si ferma più: guarda il gol contro la Colombia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'Argentina continua volare nel segno del Toro, da ieri notte vice capocannoniere delle Eliminatorias con 7 centri, uno più di Messi. A Lautaro basta la prima occasione chiara, al 29', per sentenziare ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'Argentina continua volare nel segno del Toro, da ieri notte vice capocannoniere delle Eliminatorias con 7 centri, uno più di Messi. Abasta la prima occasione chiara, al 29', per sentenziare ...

Advertising

orl_salvo : @totofaz Aggiungo che Lautaro è un attaccante non specializzato nel fare il terminale offensivo ma può fare sia la… - marcodinno68 : @NumerINTERi La coppia Scammaca - Lautaro mi farebbe impazzire, speriamo che non lo vendono... - LorenzoFE4 : Lautaro entra nella top 10 dei marcatori all time dell'Argentina, con 19 gol il 37 presenze. Non capisco come non s… - Andrea842631710 : @Genny72975357 Da non escludere. Anzi Marotta ha l’occhio lungo si muove sempre prima. Scamacca già sta la. E non e… - LucaRovisoINTER : RT @MimmoAdinolfi: Non sono un estimatore clamoroso di Lautaro ma pensate se in qualche altra squadra giocasse l'ottavo marcatore della sto… -