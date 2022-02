“La notte più lunga dell’anno”, quattro storie che ruotano intorno ad un’area di servizio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “La notte più lunga dell’anno” del regista Simone Aleandri è un film diverso da quelli che passano nelle nostre sale cinematografiche. La ragione principale è che il soggetto dell’opera è del romanziere Andrea Di Consoli – che firma con il regista e Cristina Borsatti anche la sceneggiatura – che trasfonde il suo mondo giovanile – quello di “Discoteca” e di altri suoi testi – nella narrazione per immagini. Potenza, è la notte tra il 21 e il 22 dicembre di un tempo odierno e prepandemico ed il benzinaio notturno Sergio (Mimmo Mignemi) dà da mangiare al cane Nerone e da quest’ombelico narrativo si svilupperanno le 4 storie che ruotano intorno all’area di servizio. Quella di Luce (Ambra Angiolini) cubista stanca della sua vita ritmica senza senso, figlia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Lapiù” del regista Simone Aleandri è un film diverso da quelli che passano nelle nostre sale cinematografiche. La ragione principale è che il soggetto dell’opera è del romanziere Andrea Di Consoli – che firma con il regista e Cristina Borsatti anche la sceneggiatura – che trasfonde il suo mondo giovanile – quello di “Discoteca” e di altri suoi testi – nella narrazione per immagini. Potenza, è latra il 21 e il 22 dicembre di un tempo odierno e prepandemico ed il benzinaio notturno Sergio (Mimmo Mignemi) dà da mangiare al cane Nerone e da quest’ombelico narrativo si svilupperanno le 4cheall’area di. Quella di Luce (Ambra Angiolini) cubista stanca della sua vita ritmica senza senso, figlia ...

Nathaly, appello al fidanzato della figlia Mia, Antonio Medugno: 'Fai il bravo o me la vengo a prendere!' Anche in piena notte, il pensiero di Nathaly Caldonazzo va inevitabilmente alla figlia Mia . Durante una ... Se è bello come lei? E' carino, lei è più bella! Lei fa un corso di moda molto importante, di ...

