“Julian Alvarez? Sì | lo abbiamo seguito” | la rivelazione del DS

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella giornata odierna si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo numero 9 della Fiorentina, Arthur Cabral., Fiorentina Pradè (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)Il DS, Daniele Pradè, tra le varie domande, ha rivelato l’interesse, successivamente cessato, della viola per: “ci piaceva ma nel momento giusto non siamo mai andati ad aggredirlo. Aggredire un calciatore comequando hai Piatek e Vlahovic all’interno della squadra, non aveva senso. Nel momento scatenante dell’operazione Vlahovic,già era un calciatore del City“. POTREBBE INTERESSARTI: Juventus, svelate le cifre delle cessioni di Kulusevski e Bentancur