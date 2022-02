Il Rolling Stop Tesla vietato dall’Nhtsa statunitense

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’Nhtsa ha mandato allaun avviso di richiamo. L’azienda californiana ha subito una nuova limitazione dall’agenzia federaleper la sicurezza nei trasporti in merito al suo sistema di guida assistita, il Full Self Driving (Fsd) in versione Beta e, in particolare, per la funzione. Quest’ultima permette di superare in automatico i

... in sostanza alcune auto avrebbero preso l'abitudine di rallentare agliper poi ripartire una volta verificato che l'incrocio sia libero, il cosiddetto "", una pratica molto ...La funzione richiamata, chiamata '', consentiva ai veicoli di viaggiare attraverso incroci a tutte le direzioni fino a 5,6 mph in determinate condizioni. I conducenti hanno dovuto ...Elon Musk is defending Tesla after a software update that permitted "rolling stops" led to the recall of 53,822 vehicles.E ironicamente parlando, qualora la guida autonoma svolgesse abitualmente manovre del genere, potrebbe anche finire a macchiarsi degli stessi errori che gli automobilisti compiono Il sistema FSD di Te ...