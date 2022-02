Il New York Times acquista il gioco di parole Wordle: punta così a raggiungere i 10 milioni di abbonati nel 2025 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il New York Times ha acquistato il popolare gioco di parole Wordle per una somma sconosciuta pari a sette cifre. Lo rivela la Bbc. Il gioco prende il nome dall’ingegnere che l’ha creato, Josh Wardle: al momento spopola, con milioni di utenti. Consiste nell’indovinare una parola di cinque lettere attraverso sei tentativi. Jonathan Knight, direttore di The New York Times Games, ha motivato la mossa del quotidiano statunitense spiegando che si tratta di un prodotto “fantastico e magico con una storia davvero speciale e unica”. La testata punta così a raggiungere i 10 milioni di abbonati entro il 2025. Knight ha inoltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Newhato il popolarediper una somma sconosciuta pari a sette cifre. Lo rivela la Bbc. Ilprende il nome dall’ingegnere che l’ha creato, Josh Wardle: al momento spopola, condi utenti. Consiste nell’indovinare una parola di cinque lettere attraverso sei tentativi. Jonathan Knight, direttore di The NewGames, ha motivato la mossa del quotidiano statunitense spiegando che si tratta di un prodotto “fantastico e magico con una storia davvero speciale e unica”. La testatai 10dientro il. Knight ha inoltre ...

