Il commosso monologo di Lorena Cesarini contro i razzisti che l’hanno attaccata | VIDEO

"Non se lo merita, l'hanno chiamata lì perché è nera", "Ecco l'extracomunitaria", "Forse l'hanno chiamata per lavare le scale e innaffiare i fiori": sono alcune delle frasi rivolte sui social a Lorena Cesarini dopo l'annuncio da parte di Amadeus al Tg1 che anticipava la presenza dell'attrice nata a Dakar, in Senegal, come sua spalla alla seconda serata del Festival di Sanremo. "Perché c'è della gente che ha un problema col colore della mia pelle?", si è chiesta – visibilmente emozionata – sul palco. Ha letto poi un passo di un libro di Tahar Ben Jelloun, scrittore marocchino particolarmente impegnato sul tema: "La figlia Marianne fa una domanda al padre: 'Babbo, cosa è il razzismo?'. E lui risponde: 'Tra le cose che ci sono al mondo il razzismo è la meglio distribuita. Un comportamento comune a tutte le società, tanto ...

