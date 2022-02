Guida al fantacalcio, i nostri consigli sul Milan (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prosegue la nostra Guida al fantacalcio per la stagione 2021/2022, in questa occasione ci soffermiamo sui consigli sul Milan. I rossoneri sono tornati in Champions League dopo 7 lunghi anni. Un’annata ben aldilà delle aspettative, con i giocatori di Stefano Pioli in grado di restare in testa alla classifica sino alla 4a di ritorno. E lo scettro della vittoria del campionato ceduto ai cugini dell’Inter. Proprio il tecnico parmense ha avuto i maggiori meriti, compattando la squadra dopo il lockdown del 2020, facendo crescere esponenzialmente alcuni membri della rosa. Alcuni esempi? Theo Hernandez, Calabria e Kessié, tre dei pilastri della cavalcata. Stagione conclusa al secondo posto a 79 punti, a +1 sulle maggiormente quotate Atalanta e Juventus. I rossoneri hanno chiuso il girone d’andata a -4 dalla capolista Inter, ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prosegue la nostraalper la stagione 2021/2022, in questa occasione ci soffermiamo suisul. I rossoneri sono tornati in Champions League dopo 7 lunghi anni. Un’annata ben aldilà delle aspettative, con i giocatori di Stefano Pioli in grado di restare in testa alla classifica sino alla 4a di ritorno. E lo scettro della vittoria del campionato ceduto ai cugini dell’Inter. Proprio il tecnico parmense ha avuto i maggiori meriti, compattando la squadra dopo il lockdown del 2020, facendo crescere esponenzialmente alcuni membri della rosa. Alcuni esempi? Theo Hernandez, Calabria e Kessié, tre dei pilastri della cavalcata. Stagione conclusa al secondo posto a 79 punti, a +1 sulle maggiormente quotate Atalanta e Juventus. I rossoneri hanno chiuso il girone d’andata a -4 dalla capolista Inter, ...

Advertising

zazoomblog : Guida al fantacalcio i nostri consigli sull’Inter - #Guida #fantacalcio #nostri #consigli - TuttoFanta : #Kamenovic alla #Lazio ??La scheda e il consiglio per il #fantacalcio - TuttoFanta : #Seck è un nuovo giocatore del #Torino ??La scheda e il consiglio per il #fantacalcio - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Fantacalcio Mantra, ecco la guida per l'asta di riparazione e i consigli su chi puntare ? - infoitsport : Fantacalcio Mantra, ecco la guida per l’asta di riparazione e i consigli su chi puntare -