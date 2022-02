Gigi D' Alessio con Francesco | le prime foto con il quinto figlio

Advertising

LaCortopassi : RT @AndreaGalastro: elisabetta canalis nel promo “la MIA liguria”, e allora facciamo anche sabrina ferilli che fa “il mio sudtirol” e gigi… - clevds : @bvrbharrys vero e poi ha pure una bella voce, ma la canzone sembra una di quelle trashate alla gigi d’alessio e anna tatangelo… - Gloria_Uli_ : RT @AndreaGalastro: elisabetta canalis nel promo “la MIA liguria”, e allora facciamo anche sabrina ferilli che fa “il mio sudtirol” e gigi… - zofragram : RT @AndreaGalastro: elisabetta canalis nel promo “la MIA liguria”, e allora facciamo anche sabrina ferilli che fa “il mio sudtirol” e gigi… - Atsushisnacks : RT @AndreaGalastro: elisabetta canalis nel promo “la MIA liguria”, e allora facciamo anche sabrina ferilli che fa “il mio sudtirol” e gigi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Alessio

Il 24 gennaioD'è diventato padre del suo quinto figlio, Francesco, avuto dalla compagna Denise Esposito . Dopo i primi giorni trascorsi in clinica, per la famiglia è tempo di tornare a casa con la ...Denise Esposito dopo il parto Denise Esposito: chi è la fidanzata di D'Le frecciatine di Anna Tatangelo A pochi giorni dalla nascita del piccolo Francesco, quinto figlio diD', Denise Esposito ha postato sui social la prima foto ufficiale in cui è ritratta col pancione. Denise Esposito dopo il parto Il 24 gennaio è nato il piccolo Francesco D', il ...Il 24 gennaio Gigi D'Alessio è diventato padre del suo quinto figlio, Francesco, avuto dalla compagna Denise Esposito. Dopo i primi giorni trascorsi in clinica, per la famiglia è tempo di tornare a ...Lo scatto sui social Per i due la differenza d’età sembra non essere un problema, dato anche lo spirito giovanile di Gigi D’Alessio che da sempre ha dimostrato di essere molto al passo con i tempi e ...