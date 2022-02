«Fra’, dice che l’abbiamo stuprata»: cosa c’è nell’indagine per violenza su una 15 enne a Reggio Emilia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) C’è un festino a base di alcool all’inizio dell’indagine per violenza sessuale nei confronti di una 15 enne a Reggio Emilia. E quattro messaggi su Whatsapp per chiedere aiuto: li ha inviati la ragazza alla sorella maggiore che l’ha trovata in lacrime davanti al marciapiede. Infine c’è uno dei tre indagati che ha osservato la scena dalla finestra e ha avvertito gli altri: «Fra’, sta dicendo da mezz’ora che l’abbiamo stuprata». E la risposta: «Fra, siamo nella m…». I carabinieri lo hanno trovato sul retro mentre cercava di far sparire le bottiglie vuote e chiamava il padre: «Che devo fare?». L’indagine La storia comincia venerdì 28 gennaio. Nell’istituto superiore della città Emiliana che frequentano i protagonisti c’è uno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) C’è un festino a base di alcool all’inizio dell’indagine persessuale nei confronti di una 15. E quattro messaggi su Whatsapp per chiedere aiuto: li ha inviati la ragazza alla sorella maggiore che l’ha trovata in lacrime davanti al marciapiede. Infine c’è uno dei tre indagati che ha osservato la scena dalla finestra e ha avvertito gli altri: «, stando da mezz’ora che». E la risposta: «Fra, siamo nella m…». I carabinieri lo hanno trovato sul retro mentre cercava di far sparire le bottiglie vuote e chiamava il padre: «Che devo fare?». L’indagine La storia comincia venerdì 28 gennaio. Nell’istituto superiore della cittàna che frequentano i protagonisti c’è uno ...

