Fiorello a Sanremo non ci voleva andare | “sono il Mattarella del Festival” ma lo stipendio lo intasca lo stesso

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Rosariosale sul palco deldipoco dopo le 21:30 precisando che lui avrebbe voluto vedere lo spettacolo da casa, “con un plaid sulle ginocchia” precisa. Ma sai in quanti avrebbero voluto essere al tuo posto? “E’ la terza volta che vengo acon te – dice all’amico e conduttore Amadeus – In praticail booster dell’intrattenimento. La prima voltavenuto per amicizia, la seconda per confermarla, stavolta per romperla: la prossima volta ci dobbiamo vedere al funerale, voglio portare il tuo feretro: ho già fatto la squadretta, saremo io, Antonacci, Jovanotti e Nicola Savino anche se con lui sarai un po’ sbilanciato”. “MI SENTO UN PO’” Poi continua il suo show lamentandosi di essere su quel palco: “Io mi sento un po’ ...

Finalmente, finalmente Malgioglio. Che in onda su RTL 102.5 con Federica Gentile, Gigio, Laura Ghislandi e Francesca Cheyenne, commenta il Festival di Sanremo. 'Mi sono sentito con Fiorello, mi ha mandato un messaggio in siciliano stretto. Non posso dire cosa farà. Mi ha chiesto un consiglio per decolorare i capelli', dice all'inizio della puntata. Boom per la prima serata del Festival di Sanremo 2022: è stata seguita da 10 milioni 911mila spettatori, con uno share del 54,7%, mai così ...