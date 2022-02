Dove vedere il documentario dedicato ai 90 anni di Monica Vitti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Monica Vitti è morta in punta di piedi, nel silenzio in cui si era rinchiusa da diversi anni, da quando, cioè, la malattia degenerativa l’aveva convinta al ritiro dalle scene di cui per oltre trent’anni era stata protagonista indiscussa e amatissima. Versatile, elegante, istrionica, Monica Vitti aveva messo al servizio del cinema italiano il suo talento smisurato, lavorando con i grandissimi del cinema, di cui faceva parte. A dare l’annuncio della sua scomparsa l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, che ha dato voce alle parole del compagno di Vitti, Roberto Russo. Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto.— ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è morta in punta di piedi, nel silenzio in cui si era rinchiusa da diversi, da quando, cioè, la malattia degenerativa l’aveva convinta al ritiro dalle scene di cui per oltre trent’era stata protagonista indiscussa e amatissima. Versatile, elegante, istrionica,aveva messo al servizio del cinema italiano il suo talento smisurato, lavorando con i grandissimi del cinema, di cui faceva parte. A dare l’annuncio della sua scomparsa l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, che ha dato voce alle parole del compagno di, Roberto Russo. Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi, mi chiede di comunicare chenon c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto.— ...

Advertising

gr3enflow3r : harry ma dove sei perché non ti fai vedere - gdome1868 : RT @Eva_Magica: Ti eccitano i giochini fetish? Si? Allora appaga la tua curiosità cliccando sul link per vedere dove viene l'uomo segato da… - montybrogan_ : @luca5587 @d_arco75 No no, chiaro. Io dicevo solo che come lo conosco io, sicuramente lo conosce Sarri, quindi la s… - Moseppe : A volte mi sembra quasi di vedere dove e' iniziato il mio mal di stomaco, al minuto 2:25. - MaurizioVr46 : @SkySportMotoGP Si ma la Programmazione che avevate Promesso Dove Sta?!?! Perché sul canale 208 MotoGP Non Fate Ved… -