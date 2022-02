Caltanissetta | Il gruppo sacro ' L' ultima Cena' dei Biangardi in esposizione all' aeroporto di Roma 2

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) - La Vara “L'”, maestosa opera in legno e cartapesta, realizzata nel 1885 daisu commissione della corporazione dei fornai e panificatori, apre la processione dei sedici Grandi gruppi sacri durante i riti del Giovedì Santo nisseno. La disposizione dei 13 personaggi e la composizione della sricorda l'omonimo capolavoro pittorico di Leonardo da Vinci, a cui gli scultori presepisti napoletani si ispirarono. Questoè considerato uno tra i più importanti dal punto di vista artistico. “L'”, tradizionalmente conservata nella sala espositiva delle Vare di, raggiungerà lo scalono grazie alla ditta Floridia di Grammichele, specializzata in ...

...fare con ildi 18 atleti che saranno scelti non meno di due allenamenti al mese'. Ecco l'elenco degli atleti che ha partecipato allo Stage Stage Maschile Giochi delle isole 2022......del Comune diFabio Caracausi, che, ognuno per la sua parte ci hanno permesso di ricominciare con questa attività dal punto di vista organizzativo in piena sicurezza. ". "E undi ...Ecco perché abbiamo ritenuto importante promuovere questo “viaggio” romano del gruppo sacro “L'ultima cena”, opera ... è anche l'opportunità di ribadire che Caltanissetta è sempre pronta, se le ...Questo gruppo sacro è considerato uno tra i più importanti dal punto di vista artistico. “L’ultima cena”, tradizionalmente conservata nella sala espositiva delle Vare di Caltanissetta, raggiungerà lo ...