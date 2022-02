Auriemma | “Iervolino? Se il Napoli fosse fallito oggi l’avrebbe comprato lui di sicuro!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Auriemma Iervolino

AreaNapoli.it

Dovrebbero aver fatto tutti le tre dosi.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: "Spalletti blocca l'arrivo del nuovo terzino" Salernitana,: "Domenica è difficile che ......di mercato In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista Raffaele, ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Salernitana,: "Domenica è difficile che ...Il noto giornalista immagina uno scenario in cui il Napoli si ritrovi non più sotto la gestione De Laurentiis: un'ipotesi non impossibile da qui ai prossimi anni.Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato ai microfoni di 'Si Gonfia la rete', sulle frequenze di Radio Marte, per parlare del momento che vive il calcio: 'Opacità del calcio italian ...