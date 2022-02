Ascolti TV | Martedì 1 febbraio 2022. Sanremo vola al 54.7% (10,9 mln) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ornella Muti - Sanremo 2022 (foto Instagram ornellamuti) Nella serata di ieri, Martedì 1 febbraio 2022, su Rai1 l’esordio del 72° Festival di Sanremo, in onda dalle 21:23 alle 1:12, ha conquistato 10.911.000 spettatori pari al 54.7% di share (qui gli Ascolti della prima serata del 2021 – qui gli Ascolti story di tutte le edizioni), preceduto dall’anteprima Sanremo Start dalle 20:51 alle 21:19 a 12.234.000 spettatori e il 44.18%. Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:23 alle 23:38 è vista da 13.805.000 spettatori con il 54.51% di share, mentre la seconda parte dalle 23:43 alle 1:12 è seguita da 6.412.000 spettatori con il 55.42%. Su Canale5 Poveri ma ricchissimi ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ornella Muti -(foto Instagram ornellamuti) Nella serata di ieri,, su Rai1 l’esordio del 72° Festival di, in onda dalle 21:23 alle 1:12, ha conquistato 10.911.000 spettatori pari al 54.7% di share (qui glidella prima serata del 2021 – qui glistory di tutte le edizioni), preceduto dall’anteprimaStart dalle 20:51 alle 21:19 a 12.234.000 spettatori e il 44.18%. Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:23 alle 23:38 è vista da 13.805.000 spettatori con il 54.51% di share, mentre la seconda parte dalle 23:43 alle 1:12 è seguita da 6.412.000 spettatori con il 55.42%. Su Canale5 Poveri ma ricchissimi ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su ...

