ASCOLTI TV 1 FEBBRAIO 2022 | LA PRIMA SERATA DEL 72° FESTIVAL DI SANREMO A 11,9 MILIONI CON IL 54,50%. PICCHI SUPERIORI AI 15 MLN PER RE AMA (Di mercoledì 2 febbraio 2022) ASCOLTI TV 1 FEBBRAIO 2022 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina – xUnMattina SANREMO – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno – xTg1 – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xTg1 – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xPRIMAFESTIVAL – xSANREMO Start – x72° FESTIVAL di SANREMO – 10911 54.70(13805 54.50 + 6408 55.30) x x xRaiNews24 – x PRIMA Pagina – xTg5 ore 8 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xUeD Finale – xAmici – xGF Vip – xLove is in the Air – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! – xAvanti un ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 2 febbraio 2022)TV 1· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina – xUnMattina– xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno – xTg1 – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xTg1 – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – x– xStart – x72°di– 10911 54.70(13805 54.50 + 6408 55.30) x x xRaiNews24 – xPagina – xTg5 ore 8 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xUeD Finale – xAmici – xGF Vip – xLove is in the Air – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! – xAvanti un ...

Advertising

Mattiabuonocore : Ottima partenza per #Sanremo2022: 10.911 - 54.7% (Start 12.234.000 - 44.2%) - fabiofabbretti : Esordio boom per #Sanremo2022: quasi 11 milioni di spettatori, 54.7% di share. Colpaccio! - Emanuele4Music : Ascolti tv di martedì 1 febbraio 2022: Festival di Sanremo 2022, Poveri ma ricchissimi | Dati Auditel… - zazoomblog : Ascolti tv Sanremo 2022: come è andata la prima serata di ieri 1 febbraio - #Ascolti #Sanremo #2022: #andata - CorriereCitta : #AscoltiTv 1 febbraio 2022: Festival di #Sanremo2022, Poveri ma ricchissimi, Noi, dati Auditel e share -