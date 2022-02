Arisa e Malika Ayane a Sanremo per eleggere l’inno delle Olimpiadi di Cortina (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutto è pronto per la seconda attesissima serata del Festival di Sanremo 2022. I Big in gara stanno per salire sul palco con i loro brani inediti, Lorena Cesarini si prepara al debutto nei panni di conduttrice al fianco dell’ormai veterano Amadeus, e gli ospiti sono pronti a fare il loro ingresso in scena. Tra questi anche Arisa e Malika Ayane, due delle più belle voci della musica italiana, che si esibiscono con due canzoni molto speciali. Alle due cantanti, infatti, è stato assegnato un compito importante: interpretare i due brani che sono in lizza per diventare l’inno ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si tratta di un’iniziativa curata dal maestro Beppe Vessicchio, volto storico di Sanremo, nata con ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutto è pronto per la seconda attesissima serata del Festival di2022. I Big in gara stanno per salire sul palco con i loro brani inediti, Lorena Cesarini si prepara al debutto nei panni di conduttrice al fianco dell’ormai veterano Amadeus, e gli ospiti sono pronti a fare il loro ingresso in scena. Tra questi anche, duepiù belle voci della musica italiana, che si esibiscono con due canzoni molto speciali. Alle due cantanti, infatti, è stato assegnato un compito importante: interpretare i due brani che sono in lizza per diventareufficialedi Milano2026. Si tratta di un’iniziativa curata dal maestro Beppe Vessicchio, volto storico di, nata con ...

IlContiAndrea : Stasera a #Sanremo2022 Arisa e Malika Ayane interpreteranno Fino all’Alba e Un po’ più in là, i brani finalisti del… - DietrolaNotizia : Arisa e Malika Ayane questa sera al Festival di Sanremo - elena_ele6 : RT @IlContiAndrea: Stasera a #Sanremo2022 Arisa e Malika Ayane interpreteranno Fino all’Alba e Un po’ più in là, i brani finalisti del cont… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Ospiti stasera Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ci saranno anche Arisa e Malika Ayane. Asse… - tribuna_treviso : Il contest musicale per scegliere la colonna sonora delle olimpiadi del 2026 è alle battute finali. Stasera l’esibi… -