Ad Amici 21 salta un'altra settimana di registrazione: ecco cosa ci sarà (Di mercoledì 2 febbraio 2022) un'altra brutta notizia per gli amanti del talent di Canale 5 è arrivata in queste ore. Anche questa domenica non ci sarà la puntata in studio consueta di Amici 21. La registrazione programmata per il 5 Febbraio è stata annullata. La causa di questi cambiamenti è sempre la stessa: la positività dei ballerini professionisti. Quando andrà in onda la puntata di Amici 21? Maria De Filippi ha spostato la registrazione per il 9 Febbraio. Pertanto, questa domenica è prevista la seconda parte dello speciale di Amici che abbiamo visto la settimana precedente. L'appuntamento dunque è su Canale 5, domenica 6 Febbraio, alle ore 14. La puntata di Verissimo si allungherà? Domenica scorsa, Silvia Toffanin per andare incontro alle esigenze del talent ha anticipato ...

