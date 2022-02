A Velia sono stati rivenuti armi e elmi della battaglia di Alalia

Advertising

salviamoroma : RT @claviggi: Durante uno scavo sull'acropoli di Velia all'interno del parco archeologico di #Paestum sono stati ritrovati gli elmi della b… - FINALED : RT @claviggi: Durante uno scavo sull'acropoli di Velia all'interno del parco archeologico di #Paestum sono stati ritrovati gli elmi della b… - caputmundiHeidi : RT @claviggi: Durante uno scavo sull'acropoli di Velia all'interno del parco archeologico di #Paestum sono stati ritrovati gli elmi della b… - Anna__Velia : Non ho ancora formulato un giudizio complessivo ma sono già pronta a incazzarmi #Sanremo2022 - angscal77 : RT @alessandra_rand: Importante scoperta sull’acropoli di #Velia. Nell’area sacra della città sono stati rinvenuti i resti del tempio arcai… -

Ultime Notizie dalla rete : Velia sono

emersi dallo scavo avviato nel parco archeologico di, in Campania. È morto Tito Stagno, 92 anni, il giornalista Rai che raccontò lo sbarco sulla luna il 20 luglio del 1969 della missione ...Da www.ansa.it battaglia di alalia 2 Era il 540 a. C quando davanti alle coste della Corsica, in quello che gli antichi chiamavano il mare di Sardegna, si svolse la prima grande battaglia navale della ...Le flotte sopravvissute nello scontro dovettero allontanarsi da Alalia, raggiunsero così il sud Italia dove fondarono la città nominata in epoca romana Velia, ma eretta sotto il nome di Elea. Proprio ...Grande scoperta al Parco Archeologico di Velia: dagli scavi, infatti, sono emersi elmi ed armi risalenti alla battaglia di Alalia. Come anticipa in esclusiva all’Ansa il direttore generale dei musei M ...