Travaglia debutta a Pune live ora in tv | si ferma Moroni

Nel "Tata Open Maharashtra" sul cemento indiano - live su SuperTennis - l'ascolano, ottava testa di serie, trova l'indiano Ramanathan: il romano, promosso dalle qualificazioni, cede in tre set allo svedese Ymer, pure lui qualificato. In tabellone anche Musetti e Mager, rispettivamente seconda e terza testa di serie, che entreranno in gara direttamente al secondo turno

